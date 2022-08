Wakacje zamiast na Cyprze spędził w areszcie. Przez mandat za złe parkowanie 

Na lotnisku stawili się punktualnie. Na wakacje na Cyprze nie mogli się doczekać, jak ich sześcioletni syn. Ale odprawa trwała dłużej niż zwykle, Łukasz zaczął się zastanawiać: coś chyba jest nie tak. I było. Do samolotu nie wsiadł, trafił za to do aresztu śledczego na warszawskim Służewcu.