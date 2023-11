"Przepraszam, nie znalazłem nam syna"

Jak to nie ma Krzyśka?

Wstaje przed godziną dziewiątą, idzie pod prysznic do łazienki na górze, tuż przy sypialni. Poranna toaleta trwa najwyżej piętnaście minut. Myśli: "Czas już go budzić". Zaraz przecież ma to spotkanie do bierzmowania, a jeszcze śniadanie. Na tym samym piętrze są pokoje synów, Agnieszka wchodzi do pokoju Krzyśka. Nie ma go w łóżku.

Agnieszka nie wie dziś, jak dokładnie opisać to uczucie. Najpierw chyba to było zdziwienie, no bo przecież jak to, że Krzyśka nie ma, skoro przed pierwszą w nocy zajrzała do niego, czy śpi. Właściwie to nie wie dlaczego. Nie miała tego w zwyczaju. I jeszcze pocałowała go przy tym w czoło na dobranoc.