Gdzie Czarnek nie może, tam prokuratora pośle

Co najmniej trzy samorządy muszą tłumaczyć się ze swojej działalności edukacyjnej przed prokuratorem po tym, jak zawiadomienie w ich sprawie złożył właśnie Czarnek. W Łodzi, Gdańsku i Warszawie prokuratorzy podjęli stosowne czynności, bo minister edukacji uznał, że interwencja kuratorium oświaty nie wystarczy, by samorządowcy działali zgodnie z prawem, czy też może raczej tak, jak on sobie życzy. Bo czy doszło do złamania prawa, to się oczywiście dopiero okaże.