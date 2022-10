Czarnek sypie pieniędzmi, jakby jutra miało nie być

W Międzypokoleniowych Centrach Edukacyjnych "nie chodzi o budowanie w sensie materialnym". To o co? Pokażą to organizacje pozarządowe związane z politykami PiS, Kościołem, a do tego harcerze i koła gospodyń wiejskich - nagrodzone przez ministra Przemysława Czarnka. Komu rozdał 20 milionów złotych? Sprawdziliśmy.