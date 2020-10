Przemysław Czarnek: nie lękajcie się

Studenci pamiętają go jako sympatycznego, acz wymagającego wykładowcę. Szerzej dał się poznać jako "wybitny specjalista" od kontrowersyjnych wypowiedzi, za które nieraz musiał przepraszać - atakował kobiety, osoby LGBT i innych polityków. Dlaczego? - Bo to jest nośne - mówią jedni. - Poza tym on tak naprawdę myśli - mówią nam jego znajomi. Kim jest i skąd się wziął nowy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, piszą Justyna Suchecka i Szymon Jadczak.