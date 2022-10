Kto rozdaje pieniądze od ministra Czarnka? Lista

Wieloletni pracownik Telewizji Trwam, były szef sztabu PiS, prawnik od sportu, były szef IPN, absolwentka uczelni ojca Rydzyka. To oni zadecydowali, jak minister Przemysław Czarnek wyda 20 milionów złotych na Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne. Czymkolwiek mają one być.







Minister edukacji Przemysław Czarnek postanowił w tym roku szkolnym rozdać miliony złotych organizacjom działającym w edukacji. Programy, które stworzył, nazywa "autorskimi". I rzeczywiście, takiej formuły konkursowej, w takiej skali, nikt dotąd w edukacji nie prowadził.

To fundusze powołane przez niego, którymi sam zarządza i, jak zwracają uwagę organizacje zajmujące się jawnością, trudno kontrolować w ich przypadku wydatkowanie pieniędzy. Do tego terminy są bardzo krótkie. Choć konkursy ogłoszono w sierpniu lub wrześniu i niektóre dopiero w drugiej połowie października zostały rozstrzygnięte, pieniądze trzeba wydać do końca roku.

Już wiosną, gdy ministerstwo dopiero zapowiadało powstanie funduszu, była minister, a dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas przestrzegała, że ministerialne pieniądze mogą zamienić się w "prywatny fundusz ministra Czarnka, na wzór funduszu sprawiedliwości ministra Ziobry". I zgłaszała obawy, że może to służyć promowaniu głównie partii i związanych z nią ludzi.

Ostatecznie programy są cztery.

Trzy zostały w całości lub częściowo rozstrzygnięte:

- 10 milionów złotych na "Program wsparcia edukacji". To pieniądze dla organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją patriotyczną, edukacją przez sport oraz edukacją innowacyjną. Ministerstwo podzieliło tę kwotę między fundacje związane m.in. z europosłem PiS, byłym posłem PiS, byłym senatorem PiS, córką członka PiS. Aż 15 nagrodzonych projektów było z Lublina, miasta rodzinnego ministra, kilkadziesiąt dotyczyło organizacji katolickich. Opisaliśmy to szczegółowo w tvn24.pl.

- 20 milionów złotych na "Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej". Wnioski rozpatrywane były od 6 do 14 października. Komisja oceniała 384 wnioski i 26 października ogłosiła wyniki.

- 100 milionów złotych na "Inwestycje w oświacie". To pieniądze dla szkół niepublicznych, prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd. Minister tłumaczył: "100 tys. dzieci, które uczęszcza do tych szkół, również potrzebuje sal gimnastycznych, nowoczesnych sal lekcyjnych, bardzo dobrych warunków do edukacji".

Minister podzielił ten konkurs na dwie tury. I już rozdał pieniądze tak, że jak wyliczyła "Gazeta Wyborcza", 55 z pierwszych 60 milionów złotych trafi do organizacji katolickich, diecezji i parafii, które prowadzą katolickie placówki. A bezsprzeczną zwyciężczynią okazała się diecezja siedlecka, która otrzyma z tej puli aż 12 mln zł.

Ale to przecież jeszcze nie koniec! Ten konkurs będzie miał jeszcze kolejną część za 40 milionów złotych. Nabór wniosków trwa do 31 października.

Nierozstrzygnięty pozostaje jeszcze jeden konkurs:

- 40 milionów złotych na "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" - nabór wniosków zakończył się 23 września. Na wsparcie mogą liczyć organizacje pozarządowe, harcerze i podmioty, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Możliwa kwota wsparcia to od 50 tys. do - uwaga - 5 milionów złotych. A choć ministerstwo jeszcze nie rozstrzygnęło konkursu, to inwestycja musi być zrealizowana do końca roku. Celem programu, obok wspierania systemu oświaty i wychowania, jest m.in. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej, wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

MEiN do momentu publikacji nie odpowiedziało na nasze pytania o program wysłane po raz pierwszy 17 października.

Warte uwagi okazuje się jednak nie tylko to, kto pieniądze od ministra już dostał lub lada moment dostanie. Warto przyjrzeć się też, kto decyduje o ich rozdzielaniu.