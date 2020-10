Polka wyszła na ulicę. Koszalina, Grójca, Chocianowa

17-letnia Ola z Mińska Mazowieckiego rodzicom powiedziała, że idzie do sklepu z koleżankami. Ale wcześniej na kartonie narysowała kobiece ciało z napisem "my choice" (ang. mój wybór). Monika spod Ostrzeszowa ma córkę w wieku Oli i zabrała ją na protest, by pokazać, że ma prawo walczyć o siebie. Anna opowiada, że we Wrześni na pierwszym czarnym proteście było 60 osób, a w tę niedzielę manifestowało ich kilka tysięcy. O tym, jak to się stało, że kobiety z mniejszych miast tak licznie wyszły na ulice, rozmawiamy z ich mieszkankami.