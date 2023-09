Prokuratura: cztery zarzuty dla trenera nastolatków ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego

- Baliśmy się go. Nie wiadomo było, kiedy wpadnie i zacznie krzyczeć. I na kogo - mówił nam przed niemal rokiem Igor, jeden z młodych zawodników. Wspominał trening, na którym Michał C. nazywał młodych zawodników k... i ch....

Ale padały nie tylko wulgaryzmy. Zdarzało się, że nastolatkowie słyszeli inne określenia: grubasy, debile, cioty. - To wszystko siadało na psyche. U chłopaków, którzy mieli jakieś umiejętności, można było zobaczyć, jak z czasem są coraz bardziej przygnębieni, jak tracą zapał do piłki. Nagle w ciągu dwóch, trzech miesięcy chłopaki przestali trenować, bo po prostu… wypaliło się to wszystko przez niego. Bywały momenty, gdy bałem się wchodzić do szkoły - opowiadał nam Igor.