Film trwa 11 sekund. Został opublikowany przez policję dzień po śmiertelnym wypadku. Zginął w nim Stefan. Miał 57 lat, żonę, syna na studiach i jednorodzinny dom w Orawskim Podzamczu. To piękna okolica. Stefan miał sprzed domu widok na górujący nad wsią Zamek Orawski. Latem i w weekendy zjeżdżają się tu turyści, także z Polski. Zwłaszcza jak jest ładna pogoda.

Stefan namówił żonę, żeby do odległej o 70 kilometrów Żyliny wyjechać wcześniej, niż planowali. Obok plecaka syna w bagażniku srebrnej skody upchnęli dwa rowery. Plan był taki: Michał pójdzie do akademika, a rodzice będą jeździć po okolicy i do domu wrócą dopiero wieczorem.