Zapowiadali ją prezydent i wicepremier. Fabryka istnieje tylko teoretycznie

Fabryka maseczek w Stalowej Woli miała być ważnym punktem programu "Polskie Szwalnie", realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu pod patronatem prezydenta. To w niej do końca czerwca miała powstać część ze 100 milionów maseczek obiecanych w kwietniu przez Andrzeja Dudę i wicepremier Jadwigę Emilewicz. Ale mimo obietnic, fabryka nie działa. Kiedy ruszy? "Trudno to w tej chwili dokładnie określić" - przyznaje ARP.