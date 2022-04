Nie ufasz synoptykom? Rozejrzyj się za żywym termometrem

Nie masz jak sprawdzić pogody, a może nie ufasz synoptykom? To, jak zmieni się aura, możesz sprawdzić sam. Spójrz w niebo. Czy jak jaskółki nisko latają, to faktycznie będzie padać? Co podpowiadają inne ptaki? Czy komary będą gryźć bardziej zajadle, gdy deszcz zaraz przestanie padać? A co o tym wszystkim myślą kwiaty?