"Nie jest nosorożcem jak Czarnek". Jak historia zjadła Wojciecha Roszkowskiego

Jego nazwisko padało w debatach sejmowych i w programach publicystycznych - z oburzeniem, gdy mówiła opozycja, i z zachwytem, gdy wypowiadała się prawica. Bo to on jest autorem głośnego i aż do 1 września jedynego dopuszczonego do użytku szkolnego podręcznika do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w liceach oraz technikach. Konkurencyjną książkę WSIP dopuszczono dopiero 2 września.