"Prawko" do nauki bez ocen i prac domowych. Ksiądz dyrektor: chodzi o to, żeby uczyć, nie straszyć

Stary jak szkoła

- Ludzie zwiedzają skansen, oglądają sprzęty rolnicze, zastanawiają się, co to jest, do czego to służyło. Aż wejdą do izby szkolnej i mówią: O, to jest szkoła! Bo są ławki, tablica, miejsce dla nauczyciela. Teraz zamiast tablicy jest monitor albo ekran, a ławki są wygodniejsze. Ale system przez sto czy dwieście lat się nie zmienił. Jest przestarzały i anachroniczny, wymaga gruntownej zmiany. Bo świat się zmienia - ocenia ksiądz.