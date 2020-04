Patrzyłam, jak płonie moje ukochane miejsce. To potężna przestroga

Jednym z symboli biebrzańskiej tragedii stał się orzeł bielik, który miał wrócić do gniazda, by je chronić i spłonął żywcem. Nie wiemy, czy to prawdziwa, rozdzierająca serce scena ze świata zwierząt, czy romantyczny mit wykreowany przez człowieka. Jedno wiemy na pewno - powodem tak rozległych pożarów jest susza, jakiej nigdy tu nie było. Na Podlasiu jak w soczewce widać konsekwencje zmian klimatu. Czy wreszcie się opamiętamy?

Polska Amazonia, polska Australia

Ten post zamieściłam 22 kwietnia na Facebooku. Ilustrowały go przerażające zdjęcia pożaru, przypominające kadry z "Czasu Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli. W ciągu kilku godzin udostępniło go kilkaset osób. Ludzie z całego kraju zaczęli masowo reagować na zatrważające relacje z Biebrzańskiego Parku Narodowego, zamieszczane w sieci, choć wielu z nich nie wiedziało dotąd o istnieniu tego magicznego miejsca i najbardziej rozległego w naszym kraju parku. Nic dziwnego, to obszar na końcu świata - jak mówią ci, którzy tu przyjeżdżają - poza cywilizacją, pędem i miejskim zgiełkiem. To dziki azyl: niekończące się otwarte przestrzenie, rzadki bagienny krajobraz, torfowiska, grądy, cisza i dom blisko 300 gatunków ptaków, przyrodniczy raj na skalę europejską. Meandryczne koryto prastarej rzeki Biebrzy sprawia, że teren ten często określa się mianem "Polskiej Amazonii". Teraz oczy całej Polski zwróciły się w jej stronę.