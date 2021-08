Gdzie ci nauczyciele, młodzi tacy?

"Dawno, dawno temu". Te historie często zaczynają się jak w bajce. Tylko, że ze szczęśliwym zakończeniem bywa różnie. A dyrektorzy szkół, którzy zaczynają tak odpowiedź na moje pytanie, kiedy ostatnio zatrudniali stażystę, często już w happy end nie wierzą. W wielu szkołach początkującego nauczyciela nie widzieli od lat, choć pewnie bardzo by chcieli, bo szczególnie w większych miastach na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego wciąż jest mnóstwo wakatów.

Pytałam o stażystów (nie mylić z praktykantami), bo to najmłodsi stażem i zwykle wiekiem nauczyciele. To samodzielne stanowisko, taki nauczyciel może być już na przykład wychowawcą, uczyć więcej niż jednego przedmiotu. W zdecydowanej większości przypadków skończył już studia i ma wszystkie uprawnienia do pracy w edukacji. Tytuł stażysty oznacza jedynie, że taki nauczyciel jest na początku swojej kariery i zarabia odpowiednio mniej niż starsi stażem koledzy i koleżanki.