"W miarę możliwości". Tak szkoły (nie) pracują z maturzystami i ósmoklasistami

Ile jest warte przygotowanie ósmoklasistów i maturzystów do egzaminów, do których staną na wiosnę? Wielu rodziców tych nastolatków odpowiedziałoby pewnie, że to coś bezcennego. Egzamin to w końcu część rekrutacji do szkół kolejnego szczebla - w walce o wymarzone liceum czy technikum lub wyśniony kierunek studiów. Każdy punkt ma znacznie. Dlatego rodzice, jeśli tylko mogą pomóc dzieciom w przygotowaniu do egzaminacyjnych zmagań, zwykle nie szczędzą sił i środków.