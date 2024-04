W Polsce od kilkunastu lat trwa batalia pomiędzy archeologami a poszukiwaczami. Rabusie, paserzy, saperzy - grzmią naukowcy. Beton, leniwce, biurwy - odcinają się detektoryści. Spór idzie o to, kto, gdzie i na jakich warunkach może w naszym kraju szukać zabytków. Mimo że wymiana ciosów momentami bywa ostra, to równolegle między oboma środowiskami kwitnie zaskakująco dobra współpraca w terenie. A to wszystko na tle dynamicznie zmieniającego się prawa. Tylko do maja funkcjonować będą stare administracyjne pozwolenia na poszukiwania. Co potem?