Gdy silna wola nie jest silna. Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach dłużej niż do końca stycznia?

W ciągu następnych kilku dni wielu zajrzy do przeszukiwarki, by sprawdzić informacje na temat popularnych diet. Odnowimy nasze karty na siłownię. Poszukamy porad na temat tego, jak rzucić palenie, ograniczyć alkohol, lepiej spać, rzadziej skrolować media społecznościowe… Zanim większość z nas porzuci swoje noworoczne postanowienia, warto poszukać w wynikach prac naukowców podpowiedzi, jak w dążeniu do celu wytrwać.

Nauka (o) samokontroli

Kiedy widzisz napis "nie naciskaj tego przycisku", też masz ochotę go wcisnąć? Jeżeli tak, to wyobraź sobie, że twój mózg ma dostęp do takiego przycisku bardzo często. W dodatku nagroda za zrobienie czegoś zakazanego, dopaminowy szot, przychodzi szybko i jest odczuwana intensywnie. A kara? Łagodna i odsunięta w czasie. Sięgając po czekoladowy baton, odczuwam natychmiastową przyjemność, nie czekam, nie wyobrażam sobie, doświadczam. A że za jakiś czas będę ważył więcej…

Jeden batonik to przyjemność dziś, a jutro? Shutterstock

Codziennie każdy z nas dokonuje wyborów, starając się robić to, co nam służy. Szczególnie trudno jest, gdy słuszne okazuje się odrzucenie przyjemnej alternatywy na rzecz czegoś, co może - ewentualnie i poniekąd prawdopodobnie - przyniesie nam korzyści w przyszłości. Przejadanie, prokrastynacja, niedostateczne oszczędzanie, nieumiarkowane spożycie - to tylko przykłady samodestrukcyjnych zachowań, których koszty przyjdzie nam kiedyś zapłacić. Chcielibyśmy ich uniknąć, ale do tego potrzeba samokontroli.