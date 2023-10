Poseł przed sądem. A co z immunitetem?

Dziś, czyli w czwartek 26 października, ma być kontynuowane przesłuchanie ostatniego świadka w tej sprawie. I o ile nie pojawią się nowe wnioski dowodowe, sąd powinien w niedługim czasie ogłosić wyrok. Co, jeśli będzie to orzeczenie skazujące? Czy posła ochroni immunitet?

W nieco innej sytuacji jest Włodzimierz Karpiński, do niedawna sekretarz Warszawy, a latach 2013-2015 minister skarbu. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie łapówki przy organizacji przetargów na zagospodarowanie śmieci w stolicy. On sam twierdzi, że jest niewinny, zgadza się na publikację swoich danych i wizerunku.

A co z parlamentarzystami, którym od dawna prokuratura próbuje postawić zarzuty? Wśród nich jest senator Tomasz Grodzki, który znalazł się na celowniku śledczych w 2019 roku - krótko po tym, jak opozycja zdobyła większość w izbie wyższej, a Grodzki został jej marszałkiem. Czy w związku z tym, że odnowił mandat, zatem wciąż chroni go immunitet, to jego sprawa może się przedawnić?

Prokuratura od co najmniej dwóch lat planuje też postawić zarzuty Januszowi Korwin-Mikkemu. On z kolei immunitet wkrótce straci, bo zabrakło chętnych, by ponownie wybrać go na posła. Czy wreszcie odpowie za prowadzenie auta mimo cofnięcia uprawnień?