"Dyktatura? Tak, poproszę!" Czy Europejczykom znudziła się demokracja?

Pod koniec czerwca Else-Frenkel-Brunswik-Institut z Lipska opublikował wyniki swoich badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie mieszkańców wschodnich niemieckich landów. Rezultat sondażu szokował. "Dla interesów narodowych w pewnych okolicznościach dyktatura jest lepszą formą rządów" - z takim sformułowaniem zgodziło się niemal 30 proc. ankietowanych Niemców z dawnej NRD. Postawienie obok siebie słów "Niemcy" i "dyktatura" budzi w Europie wyłącznie złe skojarzenia. I chociaż wydawało się, że największa gospodarka Unii Europejskiej jest wyjątkowo odporna na polityczne radykalizmy właśnie ze względu na swoją historię, to w siłę zaczęła rosnąć AfD - Alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa partia gotowa do "skończenia z polityką przepraszania i wstydzenia się przeszłości".

Wybrani demokratycznymi metodami przywódcy zespalają się z państwem i jego instytucjami, a upływające lata sprawiają, że owa unia personalna wydaje się trudna do przerwania. I choć część społeczeństwa nadal sprzeciwia się dominującej roli lokalnego autokraty, to albo jest skazana na porażkę, stając do nierównego boju, w którym partia rządząca kontroluje media i sączy jedyny słuszny przekaz poprzez publiczne urzędy, albo swoją manifestowaną bezsilnością chce wpłynąć na zewnętrznych obserwatorów, do owego (nie)demokratycznego boju nawet nie stając.