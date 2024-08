Dziecko Lilianny wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej, lekarze przetaczali mu krew. Tak skończył się poród domowy z udziałem położnej Beaty K. O nieprawidłowościach opowiadały tvn24.pl także inne rodziny. Położna miała nadzorować przebieg porodu przez telefon, kazać oddychać rodzącym głośno do słuchawki. Do niektórych miała w ogóle nie dojechać, kobiety urodziły same w domu.