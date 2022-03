Uchodźcę przekażę w dobre ręce

Po wybuchu wojny w Ukrainie od 24 lutego do Polski przybyło już około 3 miliony uchodźców. Większość znalazła schronienie w prywatnych domach. Polacy biorą do siebie Ukraińców z ulicy. Oddolna pomoc koordynowana jest na grupach facebookowych.

Nie bądź superbohaterem

Katarzyna Podleska, psychotraumatolog: Spotkałam się i to niejednokrotnie. Spodziewałam się tego, dlatego od drugiego dnia, kiedy uchodźcy zaczęli przybywać do naszego kraju, apelowałam, żeby nie starać się być za wszelką cenę superbohaterem.

To znaczy?

Jeśli chcemy być dla uchodźców 24 godziny na dobę, totalnie, na sto procent, to dla mnie to jest bycie superbohaterem. Nikt nie ma w sobie tyle zasobów, żeby tak funkcjonować.

Dziwiło panią, że tak dużo ludzi bierze do siebie obcych z ulicy?

Nie, dlatego że my jesteśmy dobrym narodem. "Gość w dom, Bóg w dom" - od pokoleń gdzieś to w nas jest. Nie byłam zaskoczona skalą pomocy. Raczej się obawiałam, że to będzie wybuch ognia, który się spali, że po porywie serca szybko przyjdzie zmęczenie.