W gotowości na traumę. Przetrwanie po gwałcie to forma walki i powód do dumy

Wiola Rębecka jest psychoterapeutką. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom, które doświadczyły tak zwanego gwałtu wojennego. Przez wiele lat podróżowała po świecie. Pracowała m.in. w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga i Kosowie - wszędzie tam, gdzie uzbrojeni mężczyźni traktują kobiety jak zdobycz wojenną. Dzisiaj mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Zainicjowała powstanie grupy Polish Center of Torture Victims (Polskie Centrum Ofiar Tortur).

- W Polsce nie ma systemu profesjonalnej pomocy dla osób z doświadczeniami tortur i gwałtu. Podjęłam więc inicjatywę, by zorganizować grupę specjalistów: terapeutów, ginekologów rekonstrukcyjnych, prawników specjalizujących się w prawach człowieka. Moja idea to przeszkolić tych ludzi z podstaw wymaganych do tej pracy, połączyć ich z ośrodkami na świecie i wspierać. Ten projekt sprawnie się rozwija - opisuje Rębecka.