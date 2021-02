Pomagali, także "tym na krawędzi". Już ich nie ma

Zapytaliśmy o to resort. Z biura prasowego otrzymaliśmy odpowiedź, że Centrum Wsparcia "...działało w ramach umowy zawartej z Fundacją ITAKA na okres od 1 października 2017 do 31 grudnia 2020 r. (...) ewentualne przedłużenie umowy stanowiłoby niedopuszczalną zmianę w warunkach konkursowych". Projekt był rozpisany na nieco ponad trzy lata i jego czas dobiegł końca. Z informacji, którą przekazał nam resort, wynika także, że w konsultacjach międzyresortowych jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, który - po jego przyjęciu - umożliwi powierzenie zadań oferujących wsparcie psychiczne różnym podmiotom.

Ludzie dzwonili non stop, i dobrze - jak mówi nam koordynator merytoryczny telefonu - że szukają pomocy, że się mniej wstydzą, że czują, że muszą o siebie zadbać, a niektórzy dosłownie zawalczyć o życie.

Interwencji, gdzie wysłane zostały służby, do osób "na granicy życia i śmierci" było około 500. - To dużo, jeden taki telefon to dużo – mówi nam psycholog.