"Matematyka jest nieubłagana". Droższe ferie, ograniczone remonty. Polski Ład uderza w oświatę

Co mają wspólnego miejskie półkolonie z Polskim Ładem? Miasto skierowało oficjalne komunikaty na ten temat do rodziców uczniów i uczennic już w grudniu. Trafiły do nich przez e-dzienniki, można je też znaleźć na szkolnych stronach internetowych. Na przykład na stronie SP nr 42 na warszawskim Bródnie czytamy: "Warszawa straci ponad 1 mld zł swoich dochodów, co wiąże się z koniecznością wprowadzania radykalnych oszczędności i cięć w budżecie miasta. (...) Dotychczas miasto przeznaczało na Akcję 'Lato/Zima w Mieście' ponad 10 mln zł rocznie. Jednak z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej ubytkami dochodów samorządów terytorialnych, jesteśmy zmuszeni w przyszłym roku podnieść opłaty za udział dzieci w Akcji i prosić rodziców o partycypację w kosztach jej realizacji".