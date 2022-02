"Polska nie jest żydowskim cmentarzyskiem, zacofanym, biednym krajem, gdzie biją Żydów"

Pochodzi z Dolnego Śląska. Urodził się we Wrocławiu. Jeszcze na studiach - po skończonym licencjacie w 2013 roku - kupił bilet w jedną stronę i wyjechał do Izraela. Powrócił do prawdziwego nazwiska swoich dziadków, którzy - w latach pięćdziesiątych - zmienili je na polskobrzmiące. Powodem był antysemityzm.