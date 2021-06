"Politycznych tu nie brakuje. Można ich rozpoznać z daleka, po żółtej łacie"

Ale od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich do białoruskich aresztów trafiło na krócej bądź dłużej kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów. To tam czekają na decyzję sądu bądź na przewiezienie do kolonii karnej po wyroku. W izolatorze śledczym można spędzić nawet kilka miesięcy i to nie na podstawie decyzji sądu – jak to jest w większości demokratycznych państw świata, a nawet w Rosji – ale sankcji prokuratora. To jeszcze zwyczaj z czasów radzieckich.