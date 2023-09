Policyjne lotnictwo w prawnej "szarej strefie". Opanowane przez grupę dobrych znajomych

Za sterami Black Hawka, który przeleciał na niedozwolonej wysokości (poniżej 300 metrów) nad głowami uczestników pikniku w Sarnowej Górze, siedział pilot Marcin Gwizdowski. To szef wyszkolenia policyjnego lotnictwa, w przeszłości miał wyrok (już zatarty, ujawniliśmy to ze względu na ważny interes społeczny) za spowodowanie katastrofy, w której zginął inny pilot .

W poniższym tekście stawiamy pytanie: jak to się stało, że piloci policyjnych śmigłowców od lat funkcjonują bez zewnętrznego nadzoru?

Suma wszystkich błędów

Młodszy inspektor pilot Marcin Gwizdowski - naczelnik wydziału szkolenia lotniczego w Zarządzie Lotnictwa Policji - nie tylko przeleciał na niedozwolonej wysokości i zahaczył o przewód uziemniający linii wysokiego napięcia, ale też nie dopełnił obowiązku, jakim było natychmiastowe lądowanie, by sprawdzić uszkodzenia. Kontynuacja lotu była, zdaniem naszych rozmówców, stworzeniem kolejnego zagrożenia - dla załogi i dla osób postronnych.

Polskim pilotom doskonale znane są szczegóły tragedii z 1994 roku śmigłowca TOPR-u. Podczas misji ratunkowej w Tatrach łopata wirnika uderzyła w kask jednego z ratowników. Piloci natychmiast wystartowali w drogę do szpitala, chcąc uratować życie kolegi. W powietrzu wirnik rozpadł się. Zginęli wszyscy.

- Sytuacja pod Sarnową Górą to suma wszystkich błędów w systemie lotnictwa policyjnego - mówi Ireneusz Kaźmierczak, emerytowany pilot, który w policji służył 12 lat. Odszedł na początku tego roku. Dlaczego zdecydował się na rozmowę z nami? - Jeszcze kilku kolegów mam w tej formacji i wolałbym się z nimi spotkać na emeryturze, a nie na cmentarzu.

- To nie incydent, a konsekwencja wieloletnich zaniedbań polityków, komendantów, które doprowadziły do cichego sprywatyzowania policyjnego lotnictwa przez dwie osoby - dodaje inny z naszych rozmówców, również były policyjny pilot. Pozostaje anonimowy z powodów rodzinnych. Kilkoro innych pilotów, których cytujemy w dalszej części tekstu, również nie zgodziło się na ujawnienie swoich personaliów.

Do tych dwóch osób, o których mówi nasz informator, jeszcze wrócimy.

Lotnictwo w "szarej strefie"

Posłowie już w pierwszym artykule tej ustawy, w ustępie 7, nałożyli na ministra spraw wewnętrznych obowiązek wydania rozporządzenia, które określiłoby "szczegółowe warunki stosowania przepisów prawa lotniczego do państwowych statków powietrznych oraz do lotnisk wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań tych statków powietrznych, biorąc pod uwagę szczególny charakter zadań realizowanych przez lotnictwo państwowe".