Kary za zabicie Moniki i Januszka nie będzie? "Tamtego chłopca już nie ma"

Monika miała zaledwie 11 lat, a Januszek - dziewięć. Ona została zgwałcona i zamordowana. On zginął, by - jak ustalili śledczy - nie było świadków. Policjanci z Archiwum X po 31 latach twierdzą, że rozwiązali tajemnicę zabójstwa dzieci na Podlasiu. Wskazali winnego, z rodziny. Tamtego dnia miał 13 lat, dziś - już 44. Ale sąd musi go potraktować tak, jakby wciąż był dzieckiem.