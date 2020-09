Trzy tysiące kamer, które noszą na sobie. Co nagrywają? I po co?

Kiedy policjant powinien włączyć kamerę osobistą? Co powinno mu grozić, jeżeli nie nagra interwencji? Kto i kiedy powinien mieć dostęp do nagrań? Polska policja zakończyła program testowania kamer osobistych i wdraża właśnie docelowe rozwiązania. Dyskusja o tym, jak powinny one wyglądać, była prowadzona na świecie już kilka lat temu. Do jakich wniosków doprowadziła? Rozmawialiśmy o tym z przedstawicielem policji w Los Angeles. Ale nie tylko z nim.