Pojedna(nie). Czy możliwa jest powyborcza polityka miłości w podzielonym społeczeństwie?

"To będzie dom wszystkich. To będzie dom, w którym wreszcie będzie pojednanie" - tak o Polsce rządzonej przez dotychczasową opozycję mówił w czasie wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi jeden z jej liderów Szymon Hołownia. A Donald Tusk otoczony politykami Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że 15 października przejdzie do historii jako "jasny dzień, który otwiera nową epokę - odrodzenie naszej Rzeczypospolitej".

Kto z kim miałby się pojednać? Czy to w ogóle jest możliwe? I czy politykom naprawdę na tym zależy? Bo skoro dzielenie społeczeństwa stało się skuteczną metodą mobilizowania wyborców i walki o ich głosy, to czy ktokolwiek pozwoli sobie teraz na przestawienie politycznej zwrotnicy i wybierze trasę do zajezdni pod nazwą "polityka miłości". Czy mamy wierzyć w to, że "stacja - polaryzacja" zostanie nagle opuszczona?