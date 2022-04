Myślisz, że w kinie widziałeś już wszystko? Jeszcze trochę i klimat wyprowadzi cię z błędu

Filmowcy od zawsze używają pogody do tworzenia światów, w których dzieją się opowiadane przez nich historie, często to za jej pomocą budują nastrój. W obliczu katastrofy klimatycznej twórcy wychodzą poza utarte schematy, by uświadamiać widzów, co im grozi. O roli pogody w filmie opowiada Magazynowi TVN24 doktor habilitowana Marianna Michałowska, kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.