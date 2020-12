2020. Rok walki, bezsilności i lekcji zbiorowej empatii

Mam wrażenie, że rok 2020 był przyspieszoną lekcją, czym są prawa i wolności obywatelskie – zarówno teoretyczną, dyskutowaną przez komentatorów w wieczornych programach i na Twitterze, ale też do bólu praktyczną, związaną z naszą codziennością: gdy nie mogliśmy pójść do parku, dostać się do szpitala czy na równych zasadach zaszczepić na grypę. To, co kiedyś było postrzegane jako temat polityczny ("nie mam zdania, bo nie interesuję się polityką"), z całą dobitnością okazało się tematem obywatelskim, dotykającym każdego.