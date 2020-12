Czas start! Meta bardzo daleko

Przypominam o śmierci irańskiego dowódcy, który był mózgiem antyamerykańskich działań na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej po to, by unaocznić czytającym ten tekst, że to wydarzenie, zaledwie sprzed 12 miesięcy, pochodzi niejako z innej epoki. Dzisiaj nikt właściwie nie wraca do tej sprawy, napięcia irańsko-amerykańskie - okazjonalnie przecież grożące wybuchem wielkiego konfliktu - należą do świata "normalności". Ta "normalność" zniknęła wokół nas już kilka tygodni po śmierci Solejmaniego. Pandemia COVID-19, której końca nie widać, zmieniła nasz współczesny świat dogłębnie i radykalnie. Pozornie wszystko jest takie samo, może poza tym, że mamy na ustach i nosach maseczki. Ale to iluzja. Żyjemy w świecie innym niż ten, który zostawialiśmy za sobą rok temu. A wyjście z pandemii, oby jak najszybciej, wcale nie musi oznaczać zupełnego powrotu do tego, co było przed lutym/marcem 2020 r. Wręcz przeciwnie.