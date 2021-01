Zalewska i Skórzyński: ranking politycznych wydarzeń roku

Koronawirus. To słowo – odmieniane na różne sposoby - było w tym roku "naj...". Najważniejsze, najgroźniejsze, najsmutniejsze i z największym wpływem na życie każdego z nas. Pandemia, #Zostanwdomu, #Pomagajmysobie, a ostatnio #Polskasieszczepi - aż trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się w ciągu niespełna 10 miesięcy. Dużo działo się też w polityce, dlatego ułożyliśmy dla Was ranking najważniejszych wydarzeń.