Dlaczego twoje dziecko w listopadzie wciąż nie ma podręczników i ćwiczeń? Znamy odpowiedź

Czwartek, 17 listopada. Córka Justyny po powrocie ze szkoły cierpliwie wkleja do zeszytu skserowane zadania, ćwiczy pisanie i czytanie. Wszystko z luźnych czarno-białych kartek lub z elektronicznej wersji podręcznika. Nauki to nie ułatwia. Choć rok szkolny trwa już w najlepsze, papierowych podręczników, z których pierwszoklasistka powinna się uczyć, nie ma.

- I my wciąż nie wiemy, kiedy będzie mieć - nie kryje irytacji mama pierwszoklasistki. Jej córka we wrześniu rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 258 na warszawskiej Pradze-Północ. Ale to, czego doświadcza dziewczynka, nie jest problemem tylko tej szkoły. I tylko pierwszaków.