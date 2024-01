Trzy żubry nie żyją. Prokuratura sprawdza, czy żołnierze nie popełnili przestępstwa

W wyniku potrąceń przez wojskowe samochody życie straciły w sumie trzy żubry. Fundacja WWF Polska złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy w tej sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa przez wojskowych. Gdyby uznali, że tak, mundurowym będzie grozić do pięciu lat więzienia.