Metalowe części samolotu, fragmenty poszycia, rozerwany panel sterowania Tu-154M z przyciskami, ubłocone skrawki materiału przypominające fragment ubrania - to widać na pochodzących z podkomisji smoleńskiej zdjęciach, do których dotarliśmy. Wbrew słowom Antoniego Macierewicza znaczna część dowodów zgubionych przez podkomisję jest znacznie większa niż "pięć do sześciu centymetrów".