Po co nam tlen? "Oddychanie zachodzi nie tylko w płucach. Oddycha również mózg"

"Wdech", "wydech" - tak najczęściej wyobrażamy sobie to, co nazywamy oddychaniem. Jednak każdy żywy organizm - w tym człowiek - oddycha na poziomie pojedynczej komórki. W jaki sposób? - Z perspektywy biochemicznej oddychanie to cała seria skomplikowanych reakcji. Są one inicjowane w cytozolu - w wodnej części komórki. Później reakcje te przebiegają w przedziale komórkowym, nazywanym mitochondriami, a które można określić jako "elektrownie" komórki - mówi prof. Agnieszka Chacińska, biolożka molekularna, dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol). Badaczka jest też członkinią Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, Academia Europea i Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina.