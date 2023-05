Ujawniliśmy nagranie z butelkami wnoszonymi do kokpitu. Jest decyzja w sprawie pilotów

Pilot samolotu, który w trakcie lotu chował do kieszeni butelki i wchodził do kokpitu, oraz kapitan, który to nagrał swoją komórką, stracili pracę w PLL LOT – ustalił tvn24.pl. Informację potwierdził nam rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski. Nagranie ujawniliśmy na portalu tvn24.pl w połowie marca.