"Ostatni taniec" Messiego i Ronaldo odwołany. Ale saudyjska rewolucja piłkarska trwa

Najpierw ściągnęli do siebie Cristiano Ronaldo, później kilkanaście innych gwiazd europejskiej piłki. Od kilku lat goszczą mecze o superpuchary Włoch i Hiszpanii. A w 2034 roku zorganizują mundial. Saudyjczycy z przytupem weszli do świata piłki i chcą w nim rozdawać karty na boisku i poza nim. Przyleciałem do Rijadu, by na własne oczy przekonać się, jak wygląda saudyjska rewolucja piłkarska.