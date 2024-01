Schneidemühl przed wojną, potem stolica województwa, a dziś już tylko powiatu. Czy to miasto ma serce?

Jest większa niż Barcelona i tylko nieco mniejsza niż Paryż. Ale nie ma Zamku Królewskiego ani Wawelu. To miasto zielone za sprawą lasów i płotów. Jego mieszkańcy na pytanie, co ma do zaoferowania turystom, odpowiadają szczerze: nic. Piła wita.