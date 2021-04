Pierwszaki lagują. Trzy kamery byłyby potrzebne, żeby zobaczyć, czy dobrze trzymają długopis

Słowo "lag" po raz pierwszy usłyszałam około 2005 roku, gdy mój młodszy brat żalił się internetowym kolegom, z którymi chciał grać w popularną strzelankę, na - no właśnie - "lagi". Gdy masz za wolny internet, nie masz szans, byś trafiał do celu. Ale okazuje się, że nie tylko.

I już siedmioletnie dzieci używają żargonu ze świata IT. I nie chodzi tylko o "lagi". Na lekcjach zdarzają się im "bugi" (błędy). Kiedy nauczycielka wyłącza im mikrofon, są "mutowane".

- Przysięgam, że jak jeszcze raz usłyszę “pani mi laguje”, to się chyba popłaczę – mówi Joanna, nauczycielka wczesnoszkolna z wiejskiej podstawówki w Wielkopolsce. - Moi uczniowie używają licznych zwrotów, o których istnieniu chciałabym zapomnieć – mówi. I wymienia: wywalać, wyrzucać, zacinać, zrywać, mulić. No i "lagować".

O to, co pandemia robi z pierwszakami, zapytałam ich rodziców, nauczycieli i ekspertów. Niektórzy mówią wprost: - Marzę o tym, żeby moje dziecko powtarzało pierwszą klasę i żałuję, że w ogóle poszło do szkoły.