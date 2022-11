Cały posterunek na ławie oskarżonych. "Brutalny szeryf" i koledzy, którzy się przyglądali

Piątek, gdzie dowodzi posterunkiem Sebastian K., to miejscowość niedaleko Łęczycy, znana z tego, że pośrodku niewielkiego skweru w centrum znajduje się pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. Posterunek mieści się kilkadziesiąt metrów od pomnika, w niewielkim budynku położonym przy ulicy Stodolnianej. W 2021 roku pracowało tu sześcioro policjantów: kierownik Sebastian K. i pięcioro jego podwładnych: Kamil C., Małgorzata R., Dominik W., Artur W. i Przemysław W.

Nie możemy podać żadnego nazwiska, bo wszyscy ówcześni policjanci są dzisiaj oskarżeni o przestępstwa i właśnie rozpoczyna się ich proces. Najpoważniejsze zarzuty usłyszał młodszy aspirant Kamil C. - do celi może trafić na resztę życia, bo - jak twierdzą śledczy z Prokuratury Okręgowej w Łodzi - skatował w czasie interwencji 30-letniego Marcina. Mężczyzna - z połamanymi żebrami i pękniętą śledzioną - został wywieziony do lasu i tam zostawiony.

- Byli jak mafia. Ludzi mieli za nic, wyżywali się. Gdyby nie to, że w końcu przegięli, to dalej nikt by im nie podskoczył - opowiada Kuba, mieszkaniec ulicy Stodolnianej. Ze swojego okna widzi posterunek policji. Mówi, że w miasteczku wszyscy wiedzieli, iż policja może bezkarnie "dać wp*****l i wywieźć do lasu" każdego, kto jej podpadnie.