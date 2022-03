"Łukaszenka zagroził, że mnie udusi własnymi rękami, jeśli go zdradzę"

- Myśli pan, że to Łukaszenka steruje białoruską armią albo ma coś do powiedzenia w sprawie białorusko-rosyjskich oddziałów? - retorycznie pyta Paweł Łatuszka, działacz białoruskiej opozycji, w "Rozmowach polsko-niepolskich" Jacka Tacika. I sam udziela odpowiedzi: - On już nic nie może.