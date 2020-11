Jaki: Rozmawialiśmy z żoną o usunięciu ciąży. Zaufaliśmy Bogu

Przyznaje, że ma żal do niektórych polityków i Kościoła o to, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji "zobaczyli skalę protestów, to się nagle pochowali". - Powinni stanąć z nami, by tłumaczyć to ludziom - mówi Patryk Jaki w rozmowie z Arletą Zalewską i Krzysztofem Skórzyńskim o rodzinie, ludziach na ulicach, premierze Morawieckim i wecie do unijnego budżetu.