Pandora Gate, meetupy, dramy i nudesy. Wszystko, co chcesz wiedzieć o influ, ale wstydzisz się zapytać

Po kolei więc spróbujemy tę aferę przybliżyć i wyjaśnić internetową rzeczywistość. Zapraszamy w podróż do świata, o którym być może niewiele wiecie, ale w którym wydarzyło się ostatnio sporo złego. Warto do tego świata zajrzeć i to nie ze względu na zło, lecz dlatego, że ten świat to - z dużą dozą prawdopodobieństwa - codzienność Waszych nastoletnich dzieci.