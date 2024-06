"Nie ma chleba, będziemy jeść turystów"

Opłaty za wizytę, zakaz krótkoterminowego wynajmu, a nawet przenoszenie atrakcji turystycznych w mniej uczęszczane miejsca. To wszystko pomysły na to, jak walczyć z overtourismem - nadmierną turystyką, która utrudnia życie i turystom, i mieszkańcom. - Turyści myślą tylko o własnej przyjemności. Nie jedziemy na wakacje po to, żeby zbawiać świat - przyznaje dr hab. Sylwia Kulczyk, geografka i ekolożka krajobrazu z Uniwersytetu Warszawskiego.