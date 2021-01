"Ostatnia Wieczerza" to było zamówienie, które otrzymał dobry rzemieślnik. A "Dama" nie jest z "łasiczką"

Widzisz "Ostatnią Wieczerzę" – myślisz Leonardo da Vinci. Dlaczego? I dlaczego właśnie on dostał to zlecenie? To proste – był wtedy jednym z najlepszych twórców identyfikacji wizualnej. Znakiem czasów może być też inskrypcja "Johannes de Eyck był tutaj". Podobne napisy znajdziemy dziś w autobusie, górskim schronisku czy na wieży Eiffla. Jakie sekrety kryją w sobie obrazy, które wszyscy znamy?