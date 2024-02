Ostatnia taka Liga Mistrzów. "40 proc. młodych w ogóle nie śledzi piłki"

Piłkarska Liga Mistrzów budzi się z zimowego snu. Kibice najlepszych europejskich klubów odliczają godziny do powrotu zawodników na boiska. To ostatni sezon tych rozgrywek w obecnej formule. W kolejnym będzie więcej drużyn, więcej meczów, a przez to i więcej pieniędzy do podziału dla uczestników. Włodarze Ligi Mistrzów liczą, że to krok uprzedzający coraz wyraźniej majaczące na horyzoncie konkurencyjne rozgrywki - Superligę. - Jest już furtka do jej powstania - mówi tvn24.pl prawnik Grzegorz Knap.